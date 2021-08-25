В Санкт-Петербурге автомобиль BMW с депутатом Госдумы РФ пролетел разводящийся Благовещенский мост.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Mash на Мойке".
Инцидент произошел около 00:30. В салоне автомобиля находился депутат Михаил Романов. Его водитель двигался со стороны Английской набережной.
На записи видно, что автомобиль по встречной полосе проезжает по мосту, в тот момент, когда он начинает подниматься. Дальше водителю приходится остановиться перед ограждениями.
Изданию "Фонтанка" депутат рассказал, что якобы заснул на заднем сиденье после рабочего дня и не заметил, как его перевезли через закрытый мост. При этом он утверждает, что на мосту не было заграждений, а на светофоре был мигающий красный, и перелет через мост - это "фантазии", так как разведение произошло через несколько минут после пересечения моста.
"Водитель - не камикадзе и не планировал совершать никаких полетов. Но правонарушение, конечно, есть. Приношу свои извинения", - добавил он.