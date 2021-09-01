Действия преступников запечатлела камера наблюдения.

В городе Красногорск Московской области РФ несовершеннолетние ограбили канцелярский бутик. Украли не только деньги, но и канцтовары.

Как сообщает Mash, налет на магазин произошел накануне 1 сентября. В 6:28 утра малолетние преступники вломились в помещение и достали деньги из кассы и взломанного бокса для помощи мальчику со СМА. Но на этом не ограничились, и взяли карандаши, ручки, линейки и блокноты. Действия преступников запечатлела камера наблюдения.

Утверждается, что это не первое преступление несовершеннолетних. В ночь с 14 на 15 июля они подобным образом ограбили бутик Wildberries и цветочный магазин.

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Ранее в России пьяная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета прямо на детской площадке. Между россиянками, "культурно отдыхающими" с алкоголем и детьми, возникла ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку и стрельбу.

По данным полиции, причиной конфликта стала бытовая ссора. В результате стрельбы никто не пострадал. Известно, что женщин увозили в отделение, однако вскоре их отпустили. После этого пьяная россиянка снова вернулась в тот двор и принялась угрожать местным жителям своим пистолетом.

Автор: Дмитрий Захаров