Закулисные голоса отмечают, что это может быть самолет, падающий и горящий в воздухе.

В небе над русским Энгельсом заметили неопознанный летательный объект.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", местные жители сообщают об НЛО, которое видно из нескольких районов города.

На кадрах видно, что в небе летит неизвестный объект, оставляя пламенный след за собой. Закулисные голоса отмечают, что это может быть самолет, падающий и горящий в воздухе.

Официальные власти города пока не комментировали информацию.

Последние новости из Энгельса

Напомним, что в Энгельсе расположен военный аэродром оккупантов. В сентябре спутник компании Planet Labs зафиксировал на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95.

В "ВЧК-ОГПУ" предположили, что россияне рисуют самолеты и накрывают их шинами, потому что аэродромы плохо защищены комплексами противовоздушной обороны.

Кроме этого, в Defence Express обратили внимание, что оккупанты неправильно нарисовали собственные самолеты. Один из рисунков оказался "гибридом Ту-95 и Ил-76".

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