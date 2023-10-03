Отмечается, что современные технологии сложно обмануть подобными решениями.

Российские оккупанты допустили ошибки во время рисования своей стратегической авиации на авиабазе Энгельс. Один из "самолетов" оказался "гибридом Ту-95 и Ил-76".

Издание Defence Express пишет, что среди "обычных" нарисованных нашли три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, два истребителя-перехватчика МиГ-31 и один самолет заправщик Ил-78.

При этом два из нарисованных Ту-95МС имеют отличия от реальных бортов. Так, один из самолетов оказался "гибридом Ту-95 и Ил-76". Россияне не смогли точно передать ширину крыльев бомбардировщика, поэтому вышел "Ту-76", хотя в остальном он получился довольно похожим по размерам к оригиналу: "Немного длинный, но размах крыльев на месте".

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Кроме того, учитывая возможность получать спутниковые снимки высокого разрешения, которые позволяют тщательно рассмотреть объекты, вряд ли рисованная авиация сможет "обмануть" украинские беспилотники и помешать попасть в настоящие самолеты.

Нарисованные самолеты на аэродроме Энгельс - что известно

После ряда удачных украинских ударов по российскому аэродрому Энгельс на одном из спутниковых снимков заметили нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95.

Позже российский проект ВЧК-ОГПУ сообщил, что оккупанты рисуют самолеты и накрывают их шинами, потому что аэродроме плохо защищены комплексами противовоздушной обороны.

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