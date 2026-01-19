Европа готова создать новый альянс вместо НАТО: без США, но с Украиной, - Politico

В Европе уже есть эффективная группа, которая действует без участия Америки - "коалиция желающих".

Угроза президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать ему захватить Гренландию, стала последней каплей в терпении Европы, пишет Politico.

Если не произойдет радикального изменения подхода США, этот процесс, по всей видимости, завершится радикальным переустройством Запада, которое перевернет глобальный баланс сил. Европа готова создать свой собственный альянс безопасности, и Украина может сыграть в нем не последнюю роль.

Будущее после ухода США

Как отмечает Politico, европейские государства, включая те, которые не входят в ЕС, такие как Великобритания и Норвегия, большую часть второго срока Трампа посвятили работе в рамках эффективной группы, которая уже действует без участия Америки: так называемой "коалиции желающих".

Советники по национальной безопасности из 35 правительств находятся в регулярном контакте, часто встречаясь онлайн и лично, а также взаимодействуя посредством менее формальных текстовых сообщений. Они привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является большой частью проблемы. И уровень доверия в этих кругах, как правило, высок, по словам людей, знакомых с тем, как работает эта группа:

"Лидеры, включая Кира Стармера из Великобритании, Эммануэля Макрона из Франции и Фридриха Мерца из Германии, а также президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Александра Стабба из Финляндии и Мелони из Италии, регулярно переписываются друг с другом – часто в одном и том же групповом чате".

Отмечается, что за последний год они выработали хорошо отработанную схему обмена сообщениями всякий раз, когда Трамп совершает что-то потенциально опасное.

Важная роль Украины

Это объединение известно как Вашингтонская группа, названная так в честь европейских лидеров, посетивших Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе прошлого года.

"Коалиция желающих началась с Украины, – сказал другой дипломат. – Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми фигурами в столицах. Они укрепили доверие и способность работать вместе. Они знают друг друга по имени, и им легко связаться и отправить сообщения".

В переписке с лидерами Вашингтонской группы также фигурирует сам Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею, отмечает Politico:

"Украина – безусловно, самая милитаризированная страна среди представленных, обладающая огромной армией, высокотехнологичной индустрией производства беспилотников и большим опытом ведения войны, чем кто-либо другой… Если бы к военной мощи Украины добавили мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих была бы огромной и включала бы как ядерные, так и неядерные государства".

Пошлины Трампа из-за Гренландии - реакция ЕС

Ранее Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания в своем совместном заявлении выразили мнение, что угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа "подрывают трансатлантические отношения".

Также страны ЕС рассматривают возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок.

