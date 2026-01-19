В ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии: где хуже всего со светом

Ограничения введены из-за последствий российских атак на энергетику.

В трех областях введены аварийные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме до сих пор остается тяжелой после российских обстрелов.

Как сообщает Полтаваоблэнерго, аварийные отключения на территории Полтавы и области введены с 7:03 19 января. По словам энергетиков, ограничения применены из-за "последствий российских атак на объекты энергетики".

Без графиков почасовых отключений света временно будет жить и Сумская область. По информации Сумыоблэнерго, с 7:03 понедельника в регионе введены аварийные отключения. Как и в случае с Полтавской областью, ограничения введены из-за последствий российских ударов по энергетике.

Аварийные отключения вернулись и на часть Харьковской области. Как сообщает Харьковоблэнерго, в Харькове и области "применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети". При этом в сообщении отмечается, что продолжают действовать графики почасовых отключений.

Аварийные отключения продолжаются и в части Одесской области. Как пояснили в ДТЭК "Одесские электросети", на территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электрической энергии, продолжают действовать аварийные отключения. Остальная часть Одесской области живет уже по графикам почасовых отключений.

Без графиков почасовых отключений и в дальнейшем Киев и часть Киевской области. В столице экстренные отключения продолжаются с 13 января, отметили в ДТЭК.

Также непредсказуемо отключают свет и в дальнейшем в Броварском, Бориспольском и части Бучанского районов Киевской области.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 18 января россияне атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ собирается нанести ущерб атомным электростанциям. Зеленский подчеркнул, что Украина располагает данными об объектах, в отношении которых Россия проводила разведку.

