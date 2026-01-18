Православный праздник сегодня носит народное название Макаров день.

19 января в новом православном календаре Украины - день памяти преподобного Макария Великого, Египетского, одного из самых почитаемых подвижников раннего христианства. Рассказываем, какие традиции, народные приметы и ограничения связаны с датой, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом православной календаре

День 19 января посвящеён памяти преподобного Макария Великого, Египетского - известного духовного подвижник и автора множества молитв (в старом церковном алендаре день его памяти будут отмечать 1 февраля).

Макарий родился в Египте в IV веке, в христианской семье. С детства его воспитывали в вере. В молодости Макарий он женился, но вскоре овдовел. Через некоторое время умерли и его родители, и тогда Макарий решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Святой ушел в пустыню и поселился рядом с другими отшельниками, перенимая их духовный опыт. Долгое время он был учеником преподобного Антония Великого - в предании сказано, что после после смерти наставника Макарию достался его посох и часть духовного наследия.

За его строгую жизнь и необычайную мудрость Макария прозвали "юношей-старцем" - в 30 лет он был опытным монахом и отличался редким смирением. Как-то преподобный застал у своей кельи вора, который выносил его имущество, и не прогнал его, а помог нагрузить осла со словами: "Мы ничего не принесли в этот мир и ничего не сможем унести".

В возрасте 40 лет Макария сделали священником, он стал наставником монахов Скитской пустыни. Известно, что преподобный имел дар чудотворения и исцеления - помогал людям избавляться от тяжелых болезней и даже воскресил умершего. Император Валент сослал святого на остров к язычникам, однако и там он прославился - после того, как исцелил дочь местного жреца, многие жители приняли христианство.

Макарий Великий умер в монастыре, который сам же и основал. После себя святой оставил более 50 бесед, семь наставлений и два послания.

Кого из святых еще почитают по новому стилю:

святителя Марка, архиепископа Эффеского;

преподобного Макария, постника Киево-Печерского;

преподобного Макария, диакона Киево-Печерского;

мучениц Евфросию, деву;

преподобного Макария Алекснадрийского;

святителя Арсения, архиепископа Керкирского;

преподобного Антония, столпника, Марткобского,

а также преподобного Лаврентия Черниговского.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю (староцерковному) верующие, которые его придерживаются, отмечают Крещение Господне. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю.

Что можно делать 19 января и что нельзя делать сегодня

К преподобному Макарию Великому обращаются как к заступнику перед Богом. Святого просят о здоровье, так как при жизни он исцелял людей от тяжелых недугов, а также о помощи в семейных делах, решении проблем и духовной поддержке.

В народе праздник называют Макаров день - он считается благоприятным для начала новых дел, особенно во благо других. "Все, что начнется на Макария, сложится хорошо", - говорят в народе.

По традиции сегодня принято навещать родственников и друзей, собираться вместе с соседями. В старину часто стол накрывали "в складчину" и верили, что такие встречи принесут счастье и достаток на весь год. Макарьев день считается удачным для лечения зубов и желудочных недугов.

Есть и бытовые приметы дня. Например, выходя из дома, полагается сказать: "Из дома выхожу барином, а в дом вернусь боярином" - считается, что такая хитрость поможет привлечь в семью достаток и удачу. Для привлечения денег на Макария кладут монетку в обувь - под пятку.

В церковный праздник сегодня, как и в любой другой, не одобряются злость, ссоры, сквернословие, зависть и жадность. Нельзя отказывать в помощи людям и животным. Наши предки в холодное время года всегда старались помочь им едой и теплом, особенно бездомным. Отсюда пошла и пословица: "Глазами собаки на тебя смотрит Бог".

По народным приметам сегодня не стоит стричься и стричь детей. Также не советуют чрезмерно много работать, особенно заниматься тяжелым физическим трудом. Говорят: "Как на Макара напашешься, так весь год и будешь".

Приметы на 19 января - о чем расскажет погода

Макарьев день в народе также называют Макаром-весноуказчиком - наблюдают за погодой и стараются понять, какой будет весна и чего ждать от конца зимы:

день солнечный и ясный - к ранней и теплой весне;

сильный мороз - лето будет теплым;

метель или пурга - холода затянутся, а Масленица будет снежной;

звездное небо - зима будет долгой.

Самой яркой приметой считается капель - весна, значит, будет ранней.

