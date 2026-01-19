В Гренландии растут продажи средств выживания из-за опасений военных действий, - CNN

Жители Гренландии раскупают в магазинах туристические плиты, сухие и сублимированные продукты из-за нестабильной ситуации.

Владельцы магазинов в столице Гренландии Нууку рассказали, что в последнее время значительно выросли продажи снаряжения для выживания, поскольку местные жители обеспокоены военными действиями и другими формами нестабильности, сообщает CNN.

Несколько владельцев магазинов сообщили изданию, что раскупаются туристические плиты, сухие продукты длительного хранения и лиофилизированные блюда, то есть продукты, из которых удалена вода методом сублимации.

Жители столицы Гренландии Нуук также высказались сегодня агентству Reuters, что против захвата острова Соединенными Штатами Америки.

"Я думаю, что (президент США Дональд Трамп, - прим. ред) потерял рассудок. Я надеюсь, что вскоре в США появятся более разумные люди, которые скажут ему: "Нет, нет, нет, это не сработает"", - заявил прокурор Ларс Педерсен.

Издание отмечает, что пенсионер Йенс Кьельдсен разделяет подобные чувства. Он высказал мнение, что президент США Дональд Трамп "действительно сошел с ума или уже давно потерял рассудок".

"Это немного напоминает избалованного ребенка, который постарел. И он думает, что может... напугать людей. Он не может напугать гренландцев. Мы не боимся. Мы будем бороться до конца и никогда не сдадимся. И мы очень рады, что у нас есть (такие) хорошие союзники", - добавил Кьельдсен.

Медсестра Лиза Йоргенсен сказала, что Трамп "снова, снова и снова" угрожает острову.

"У нас есть много союзников, и сейчас они активизируются и приезжают сюда, в Гренландию, солдаты, но и лидеры начинают... активизироваться и поддерживать нас", - поделилась Йоргенсен с изданием Reuters.

Планы США на Гренландию: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых тарифов для стран, которые не поддерживают идею перехода Гренландии под контроль США. Европейские лидеры назвали такие действия экономическим шантажом и угрозой единству НАТО. Трамп пригрозил, что уже с февраля текущего года вводится 10-процентная импортная пошлина для ряда европейских стран. Более того, он не исключил, что пошлина может вырасти, если страны не согласятся на то, чтобы США приобрели Гренландию.

Также мы писали, что бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен отметил, что глава Белого дома использует в отношении Гренландии ту же риторику, которую используют "бандиты" из России и Китая, которых он должен контролировать. Расмуссен предположил, что таким образом Трамп отвлекает внимание от "реальных угроз", как война России против Украины. Президент США пригрозил, что может применить военную силу против союзника по НАТО - Дании в случае ее отказа отдать под контроль США Гренландию.

