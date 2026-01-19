Диетологи перечислили 7 продуктов, которые обеспечат сияющую кожу лица зимой

Сохранить здоровую, сияющую кожу зимой – нелегкая задача. Сухой и холодный воздух приводит к ослаблению защитного барьера кожи и часто даже увлажняющие кремы не помогают в таком случае. Диетологи поделились, какие 7 продуктов следует выбирать зимой, чтобы способствовать сиянию кожи изнутри, сообщает Martha Stewart.
В статье указывается, что сосредоточившись на гидратации, здоровых жирах и богатых витаминами продуктах, вы можете помочь сохранить прочный, эластичный кожный барьер в течение всего сезона.
Поддержание здоровья кожи в холодные месяцы начинается изнутри, с выбора продуктов, которые помогают противодействовать сезонной сухости.
Эксперты посоветовали, какие продукты следует добавить в свой рацион зимой:
1. Дикий лосось
Диетолог Шели Боллс рассказала, что одним из самых эффективных способов получить достаточное количество омега-3 жирных кислот является употребление жирной рыбы, такой как дикий лосось.
Она советует в неделю употреблять не менее двух порций жирной рыбы. Как говорится в статье на сайте News in Health, сочетание рыбы со здоровыми жирами, такими как оливковое масло, и овощами, богатыми антиоксидантами, дополнительно способствует здоровью кожи и позволяет приготовить простое и вкусное блюдо на любой вечер недели.
2. Цветные овощи и батат
Диетолог Франческа Альфано поделилась, что овощи с насыщенным цветом и сладкий картофель, то есть батат, богаты витамином А и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровый зимний блеск кожи.
Как отмечает National Institutes of Health, добавление в зимние блюда таких продуктов, как морковь, кабачки, шпинат и брокколи, может способствовать обновлению и восстановлению клеток кожи, делая ее более гладкой и эластичной.
3. Фрукты, богатые витамином С
Чтобы бороться с зимней сухостью и тусклостью кожи, стоит употреблять фрукты с высоким содержанием витамина С. Диетолог Лиза Московиц отметила, что свежие фрукты обеспечивают коже этот защитный питательный элемент, а также дополнительное увлажнение.
Она добавила, что во время покупок в супермаркете отдавайте предпочтение ягодам, цитрусовым, таким как грейпфруты и апельсины, а также яблокам.
4. Здоровые жиры
Включение здоровых жиров в рацион помогает поддерживать эластичность, увлажненность и барьерную функцию кожи, а также уменьшает воспаление в организме.
Если добавить в рацион авокадо, орехи и семена несколько раз в неделю, а также заправлять оливковым маслом экстра-класса овощи и салаты, можно обеспечить организм достаточным количеством жиров, полезных для кожи.
5. Ферментированные продукты
Здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунного ответа кожи, гормонального баланса и контроля воспалительных процессов. Это способствует чистому, сияющему цвету лица в течение всего года.
Как отмечает издание MDPI, включение в рацион ферментированных продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками, таких как йогурт и кефир, является простым способом поддержать здоровье кишечника и кожи.
6. Продукты, богатые белком
Продукты, богатые белком, такие как яйца, бобы и чечевица, поставляют аминокислоты, необходимые для поддержания выработки коллагена и восстановления кожи.
7. Увлажняющие продукты и жидкости
Поддерживать гидратацию особенно важно зимой, когда холодный воздух на улице и отопление в помещении могут быстро высушивать кожу. Употребление достаточного количества жидкости и включение в рацион продуктов, способствующих гидратации, поможет сохранить влажность и эластичность кожи.
Продукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, а также травяные чаи и бульоны, помогают поддерживать гидратацию в течение дня.
Другие полезные советы
