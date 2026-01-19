РФ хочет запускать 'Герань-5' с самолетов: в ГУР раскрыли, что известно об опасном дроне

Крейсерская скорость этого беспилотника – до 600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3".

ГУР Минобороны раскрыло характеристики и компонентную базу нового российского БПЛА "Герань-5", который РФ, по данным разведки, собирается запускать со штурмовика Су-25.

В частности, Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions обнародовало детальный разбор нового российского ударного беспилотника "Герань-5" - интерактивную 3D-модель дрона, составляющие, электронную компонентную базу и основные тактико-технические характеристики.

Отмечается, что полная взлетная масса этого средства воздушного нападения – 850 кг; продолжительность полета – около 2 часов; оценочная дальность – до 950 км; максимальная высота – 6 км (фактически зафиксированное применение – от 200 м до 3 км). Крейсерская скорость дрона – 450–600 км/ч, что существенно превышает показатели "Георгиан-3".

По данным разведки, в качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов). Беспилотник имеет аналогичные другим "Гераням" компоненты: полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т. д.

Также говорится, что обшивка фюзеляжа, крыла и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, силовая конструкция – из алюминиевого профиля и железа.

Для маркировки аппаратов противник применяет аналогичную для модификаций "Герани-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Э".

Идентифицированная электронная компонентная база имеет происхождение из трех стран – КНР, США и Германии.

Ударный беспилотник "Герань-5" – что известно

Напомним, ударный беспилотник "Герань-5", которым армия РФ наносит удары по Украине, напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам из других алабужских "Гераней". По данным ГУР Министерства обороны Украины, противником прорабатывается возможность запуска дрона со штурмовика Су-25. Беспилотник имеет длину около 6 метров, размах крыльев – до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.

