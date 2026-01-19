Неделя в Украине начнется с 10-градусных морозов

Потепления в стране пока не ожидается.

В начале новой рабочей недели, 19 января, погода в Украине существенно не изменится. По всей стране будет мороз как ночью, так и днем. Небольшой снег вероятен только в Крыму, а на стальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -21°, днем -10°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -20°, днем -7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -8°.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -23°, днем -9°.

В Тернополе 19 января ночью будет -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -9°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -18°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -7°.

В Виннице сегодня будет -20°...-9°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -23°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -23°...-9°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -20°...-9°.

В Одессе 19 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -20°, а днем -9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -20°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -12°...-4°, местами небольшой снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -10°, днем -5°.

19 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

19 января - святого преподобного Макария Египетского. По приметам, если в этот день оттепель, то скоро придет настоящее полноценное потепление.

