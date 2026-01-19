Неделя в Украине начнется с 10-градусных морозов

В начале новой рабочей недели, 19 января, погода в Украине существенно не изменится. По всей стране будет мороз как ночью, так и днем. Небольшой снег вероятен только в Крыму, а на стальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -21°, днем -10°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -20°, днем -7°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -8°.
  • В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -23°, днем -9°.
  • В Тернополе 19 января ночью будет -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -9°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -9°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -18°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -20°, днем -7°.
  • В Виннице сегодня будет -20°...-9°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник ночью будет -23°, днем -9°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -23°...-9°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет ночью -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -20°, днем -9°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -20°...-9°.
  • В Одессе 19 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -6°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.
  • В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -20°, а днем -9°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -9°.
  • В Днепре температура ночью будет -20°, днем -8°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -12°...-4°, местами небольшой снег.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -10°, днем -5°.

19 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

19 января - святого преподобного Макария Египетского. По приметам, если в этот день оттепель, то скоро придет настоящее полноценное потепление.

