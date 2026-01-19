Южная Корея развернула 'ракету-монстра'

Самая мощная обычная ракета страны уже на передовой и стала ключевым элементом сдерживания Северной Кореи.

Южная Корея начала развертывание своей самой мощной обычной баллистической ракеты Hyunmoo-5 в боевых подразделениях на передовой. Об этом сообщили южнокорейские военные чиновники, отметив, что новая система вооружения уже официально поступила на вооружение в рамках стратегии сдерживания Северной Кореи, передает Defence Blog.

По данным военных, Hyunmoo-5 начала поступать в передовые части в конце 2025 года. Полное оперативное развертывание планируют завершить к 2030 году – еще до окончания полномочий действующей администрации.

Что известно о Hyunmoo-5

Hyunmoo-5 – это баллистическая ракета класса "земля-земля", созданная для поражения укрепленных бункеров и глубоко расположенных подземных объектов. Она способна нести обычную боеголовку массой до восьми тонн – самый тяжелый полезный груз в истории южнокорейских ракетных систем.

Официально ракету классифицируют как баллистическую ракету малой дальности, однако часть аналитиков считает, что по своим характеристикам она приближается к ракетам средней дальности.

Завершение разработки и испытаний Hyunmoo-5 состоялось в 2023 году. В том же году ракета впервые была публично продемонстрирована во время празднования Дня вооруженных сил в Сеуле. Показ состоялся после отмены ограничений США и Южной Кореи на дальность полета ракет, что позволило Сеулу развивать системы большей дальности без договорных рамок.

Оценка экспертов

Директор Корейской оборонной сети Ли Иль У назвал Hyunmoo-5 самой мощной ракетой в серии Hyunmoo.

"Hyunmoo-5 несет чрезвычайно мощную конвенционную боеголовку. При уменьшении полезной нагрузки ее дальность теоретически может вырасти до 3000 километров", – отметил эксперт.

По его словам, вероятность перехвата ракеты силами Северной Кореи крайне низка из-за ограниченных возможностей систем ПВО, аналогичных российским С-300 и С-400.

В то же время эксперт предупредил, что даже Hyunmoo-5 имеет физические ограничения. Многие стратегические объекты КНДР расположены на глубине 100–150 метров под гранитной породой, что значительно затрудняет их уничтожение обычными боеприпасами.

"Без применения ядерного оружия полное поражение таких объектов практически невозможно", – подчеркнул Ли.

Роль в военной доктрине

Hyunmoo-5 интегрирована в южнокорейскую доктрину массированного наказания и возмездия (KMPR) – один из трех ключевых элементов стратегии сдерживания наряду с концепцией превентивного удара Kill Chain и системой противоракетной обороны.

Кроме того, Южная Корея уже работает над перспективными ракетами Hyunmoo-6 и Hyunmoo-7, которые могут получить еще большую дальность или улучшенные возможности проникновения, хотя официальные детали пока не раскрывают.

Hyunmoo-5 для Украины

Как сообщал УНИАН, в России предполагали, что Украина будет призывать Южную Корею передать ее войску новые баллистические ракеты Hyunmoo-5, способные уничтожать бункеры.

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов заявил, что сейчас Киев якобы прорабатывает возможность получения южнокорейских ракет средней и малой дальности.

