В Украине могут уменьшить отключения света: Шмыгаль рассказал, кого это коснется

Министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу сократить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по результатам встречи с правлением НЭК "Укрэнерго".
По его словам, в частности, была поставлена задача реализовать проекты по улучшению передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток.
"Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят сократить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная", - написал министр.
Также планируется увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину, в частности по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС. Среди других задач – уменьшить количество отчетности и бюрократии и совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта.
"Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ, и ПВО. Максимально упростить подключение всей распределенной генерации. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах", – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, для украинской энергосистемы "сейчас важен каждый мегаватт".
"Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - отметил глава Минэнерго.
Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины изменилась. Сейчас в стране применяются графики отключений света по 4,5-5 очередям одновременно. Таким образом, при ограничениях в 5 очередях из 6 отключения могут длиться более 16 часов.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщало, что РФ изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций.