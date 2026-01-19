Черный список для морозилки: 10 продуктов, которые никогда нельзя там хранить

Многие ошибочно полагают, что заморозить можно абсолютно все, но это далеко не так.

Благодаря надежной морозильной камере у вас всегда наготове стейк или ингредиенты для жаркого. Морозильные камеры также отлично подходят для хранения лишнего хлеба, ягод, запеканок и десертов. Если у вас осталось больше супа или рагу, чем вы можете съесть, вы можете положить это в морозилку, а не выбрасывать.

Но замораживание также может испортить текстуру, вкус и внешний вид некоторых продуктов, пишет Southern Living. Есть минимум 10 типов продуктов, которые никогда не следует хранить в морозильной камере.

Мягкие сыры

Поскольку мягкие сыры содержат очень много воды, при размораживании они приобретают зернистую текстуру или расслаиваются. Покупайте ровно столько свежей моцареллы или бри, сколько сможете съесть до истечения срока годности, вместо того чтобы замораживать их.

Видео дня

Полутвердые сыры, такие как чеддер, можно замораживать, хотя их текстура станет более мучнистой или крошащейся. Твердые сыры, которые вы натираете, например пармезан, замораживаются лучше всего.

Большинство молочных продуктов

Молочные продукты, такие как молоко, пахта, йогурт и сметана, обычно расслаиваются в процессе замораживания. После оттаивания они становятся водянистыми, зернистыми или сворачиваются. То же самое относится к сливочным соусам и супам.

Если вы не хотите, чтобы йогурт или сливки пропали зря, стоит взбить партию эскимо или мороженого, которым можно наслаждаться в замороженном виде. Сливочное масло, однако, состоит в основном из жира и замораживается очень хорошо.

Салаты

Вы, вероятно, знаете, что не следует замораживать салаты из водянистых овощей, таких как латук, цукини, капуста и огурцы. При размораживании они превращаются в размокшее месиво (большинство овощей лучше всего замораживаются, если их сначала бланшировать).

Вы также не должны замораживать ничего другого со словом "салат" в названии, например, салат с ветчиной, яичный салат, салат с тунцом, картофельный салат и салат с макаронами. Это связано с тем, что обычные ингредиенты, такие как яйца и майонез, плохо переносят заморозку.

Сырой картофель

Может показаться, что закинуть пакет картошки в морозилку – это просто, но сырой картофель замораживается очень плохо. Клеточные стенки разрушаются, и вы получаете крахмалистый, кашеобразный картофель, который неприятно есть запеченным или в виде пюре.

Частичное отваривание или другая термическая обработка картофеля перед заморозкой даст гораздо лучшие результаты.

Вареные макароны

Блюда для микроволновки и свежая паста, которые вы покупаете в отделе заморозки, тщательно подготовлены для сохранения текстуры при приготовлении. Гора спагетти, которую вы сварили дома, перенесет это не так хорошо.

Если вы не любите склизкие макароны, готовьте ровно столько, сколько нужно, а остатки храните в холодильнике. Домашняя лазанья – одно из немногих исключений из этого правила: вы можете собрать ее и заморозить для последующего запекания с хорошим результатом.

Живые моллюски

Если вы купили свежих мидий, омаров, крабов или морских гребешков в раковине, вы можете испортить их, положив прямо в морозилку. Некоторые морские обитатели умирают медленно, что приводит к размножению бактерий. Другие, такие как омар, могут прилипнуть к панцирю или выделить ферменты, влияющие на качество мяса.

Чистка или пропаривание живых моллюсков, как правило, лучше всего. Обратите внимание, что все, что вы замораживаете сырым, включая устриц, должно быть приготовлено перед употреблением.

Яичные десерты

Яичные десерты, такие как заварной крем и меренга, плохо замораживаются. Глазурь, сделанная на яичных белках, также может расслоиться и выделить влагу ("потечь") при размораживании.

Вам больше повезет с заморозкой торта, покрытого масляным кремом или глазурью из сливочного сыра.

Консервированные продукты

Консервированные продукты нельзя замораживать, потому что содержимое внутри расширится и может разорвать банку. Это касается как консервированных овощей, так и консервированного мяса, например ветчины.

Стеклянные банки можно замораживать, но нужно оставить не менее 1/2 дюйма (около 1,5 см) свободного пространства сверху, чтобы еда могла расширяться. Замораживайте банки с прямыми стенками, а не банки с "плечиками" (сужением вверху).

Газированные напитки

Хотите засунуть бутылку шампанского или газировки в морозилку для быстрого охлаждения? Эксперты не рекомендуют этого.

Газированные напитки легко лопаются при замораживании, поэтому используйте вместо этого холодильник.

Ранее УНИАН сообщал, что вы всю жизнь варили сосиски неправильно.

Вас также могут заинтересовать новости: