Вопрос в качестве: Сырский раскрыл, какой баланс сил по дронам на фронте

Оптоволокно на фронте играет решающую роль, и враг здесь имеет преимущество, отметил Главнокомандующий ВСУ.

Дроны на поле боя постоянно совершенствуются, и это накладывает отпечаток на все сферы войны. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Александр Сырский в интервью LB.ua.

"Сейчас нет в классическом понимании ротных опорных пунктов, взводных опорных пунктов. Есть позиции, которые объединены в опорные пункты как эшелоны и в глубину, и по фронту, они имеют ограниченное количество личного состава – возможности дронов по поражению людей накладывают свои особенности", – отметил он.

Кроме того, применение искусственного интеллекта набирает обороты и фактически сейчас распространяется во всех направлениях.

"Мы же видим дроны с элементами искусственного интеллекта, которые имеют способность захватывать цели, сопровождать и автоматически их уничтожать. Это нивелирует роль непосредственно человека и позволяет уменьшить человеческий фактор при поражении, например, цели", - отмечает Сырский.

Он отмечает, что в сфере применения и масштабирования новых технологий идет постоянная борьба с врагом. Так, в использовании FPV-дронов сначала их применяли ВСУ и имели абсолютное преимущество. Затем россияне начали догонять и по количеству, и по качеству.

В то же время в применении дронов на оптоволокне враг имел преимущество с самого начала, отмечает Сырский:

"Сейчас оптоволокно продолжает играть решающую роль, потому что оно более защищено, не подавляется РЭБом, постоянно увеличивается дальность применения, качество этого оптоволокна, что позволяет использовать его в различных условиях днем и ночью. Увеличивается оперативное мастерство и тактика применения войск, потому что увеличивается "кил-зоны". У нас есть населенные пункты, участки, которые находятся под нашим контролем, но под ударами дронов противника", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что если обычные дроны можно "давить" средствами РЭБ, то оптоволокно – только механически уничтожать или использовать антидроны или дроны-перехватчики.

Отвечая на вопрос о балансе сил по дронам по состоянию на середину января, Сырский отметил, что ситуация по количеству дронов – примерно одинаковая, но вопрос в качестве:

"В обычных дронах качество на нашей стороне. В оптоволокне мы, к сожалению, только догоняем врага".

Сырский о войне и фронте – другие заявления

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что Украина планирует новые наступательные операции. На вопрос, возможен ли перелом в войне в течение этого года, командующий армией заявил, что это произойдет при ряде условий: достижение технологического преимущества, выигрыш в соревновании экономик, поддержка Запада, создание собственного производства оружия.

Он также отметил, что не видит никаких признаков подготовки РФ к мирным переговорам. Наоборот, наблюдается заметное увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок и объемов производства оружия.

