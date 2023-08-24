Возможно, борт, на котором были члены ЧВК "Вагнер", атаковали ракетами типа воздух-воздух, полагает эксперт.

Евгений Пригожин - это главарь частной военной компании "Вагнер", в РФ ликвидирован в результате авиакатастрофы, которая произошла после перехвата.

Самолет с Пригожиным мог сбить российский многоцелевой истребитель Су-35, который вылетел на его перехват, сообщил эксперт Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" альтернативную версию авиакатастрофы.

"По тому, что я вижу на кадрах, самолет Пригожина могли сбить из Су-35 двумя ракетами воздух-воздух Р-27. Есть данные, что самолет-истребитель взлетел с аэродрома Хотилово на перехват самолета "вагнеровцев", - поделился собеседник.

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По мнению эксперта, пилоты самолета с наемниками почувствовали удар, резко набрали скорость и двинулись вверх, а потом борт начал резко падать вниз и разрушаться от перегрузок.

В РФ разбился самолет - Пригожин уничтожен

23 августа вечером в Тверской области РФ разбился самолет, в котором, в том числе находились Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Российская сторона уже подтвердила, что главари наемников уничтожены.

СМИ узнали разные версии авиакатастрофы в РФ, в частности, появилась информация, что на борту или на шасси самолета была взрывчатка. Кроме того, западные журналисты выяснили, что самолет с Пригожиным могла сбить российская противовоздушная оборона. По сведениям росСМИ, борт могли уничтожить из зенитно-ракетной системы С-300.

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