Какой чай полезнее, холодный или горячий: эксперты дали четкий ответ

Некоторые утверждают, что холодный метод заваривания чая сохраняет больше полезных соединений.

Холодный чай готовится путем заваривания чайных листьев в холодном молоке или воде в течение нескольких часов или на ночь. Некоторые эксперты утверждают, что этот метод сохраняет больше полезных соединений, таких как полифенолы и антиоксиданты, чем горячий чай. Однако действительно ли это так? Портал VerywellHealth объясняет, чем отличаются эти метода заваривания чая и какой полезнее.

Действительно ли холодная вода имеет значение?

Исследований о пользе холодного чая для здоровья не так много. Одно исследование 2010 года показало, что холодное заваривание повышает уровень антиоксидантов в белом чае. Однако в случае с зеленым чаем горячая вода извлекает больше антиоксидантов, что позволяет предположить, что некоторые соединения могут высвобождаться только при нагревании.

Главное различие между чаем холодного заваривания и горячим чаем может заключаться во вкусе. Если вы предпочитаете менее горький чай, холодный заваривание может быть более привлекательным вариантом.

Видео дня

В чем польза чая для здоровья

Независимо от того, завариваете ли вы чай горячей или холодной водой, он все равно обладает рядом полезных свойств.

1. Может поддерживать здоровье сердца

Регулярное употребление чая связано с несколько меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты. Некоторые исследования также показывают, что две-три чашки зеленого или черного чая в день могут помочь снизить кровяное давление и уровень ЛПНП ("плохого") холестерина.

2. Может снизить риск инсульта

Чай, особенно зеленый чай, связывают с меньшим риском инсульта. У людей, которые регулярно пьют три или более чашек в день, снижается риск примерно на 20–25% по сравнению с теми, кто пьет мало или совсем не пьет, показывают исследования.

3. Он может принести пользу здоровью мозга

Исследования показывают, что потребление зеленого или черного чая может поддерживать здоровье мозга и помочь снизить риск проблем с памятью, деменции и болезни Альцгеймера. Одна из теорий, объясняющих это, заключается в том, что полезные соединения в чае могут помочь уменьшить воспаление и ограничить накопление вредных белков в мозге.

4. Может обеспечивать защиту от рака

Чай может незначительно снизить риск рака полости рта и рака мочевого пузыря. Некоторые исследования показали, что потребление более двух чашек несладкого чая в день связано с небольшим снижением общего риска рака, но данные противоречивы и отсутствуют для наиболее распространенных видов рака, таких как рак легких, молочной железы или простаты.

5. Антиоксидантное и противовоспалительное действие

Чай естественным образом содержит растительные соединения – особенно в большом количестве в зеленом чае – которые могут быть ключевым фактором потенциальной пользы для здоровья. Эти соединения действуют как антиоксиданты и могут помочь снизить воспаление во всем организме.

Ранее ученые рассказали, какой напиток полезнее для здоровья - чай или кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: