Французский 'Орешник': эксперт оценил, есть ли у Европы возможности для создания аналога

О работе над своими баллистическими ракетами дальностью 1000 и 2500 км Франция говорит уже на протяжении всего 2025 года.

Баллистические ракеты на 9000 км французы делают легко и успешно, а вот ракеты на дальность 3000 км - этот процесс пока сопровождается только публичными заявлениями. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в Facebook.

"Макрон во время одного из публичных мероприятий заявил, что Европе нужен свой аналог российского "Орешника". О работе над своими баллистическими ракетами на дальность 1000 и 2500 км Франция говорит уже в течение всего 2025 года, но практической реализации "в металле" это пока не получило", - отметил он.

По словам эксперта, если взять историческую ретроспективу, то там четко проявляются уникальные способности Франции по сегменту ракетного вооружения, каждый из образцов которого вызывает отдельное восхищение.

Видео дня

В частности, как отметил Киричевский, это: ОТРК Pluton - простой и массовый образец для доставки ядерного вооружения на оперативно-тактическую глубину до 120 км; ОТРК Hades - комплекс под такую же задачу, но с дальностью до 500 км; баллистические ракеты средней дальности S2 и S3 - средства доставки ядерного оружия на дальность 3700 км и 3000 км соответственно; M51 - МБР как основа "ядерного щита" Франции с дальностью до 9000 км. Он пояснил:

"Но вот как-то так и получается, что даже французов затронула эта проблема с потерей критических компетенций после завершения "Холодной войны", и это при буквально миллиардных расходах исключительно на ядерный арсенал. Поэтому и получается, что баллистические ракеты на 9000 км французы делают легко и успешно, а вот ракеты на дальность примерно 3000 км - этот процесс пока сопровождается скорее мантрой публичных заявлений. Россиянам, кстати, "Орешник" и "Кедр" тоже не дали проще".

Кроме того, эксперт добавил, что чем больше данных, тем больше подтверждений гипотезе, что в этой истории РФ сделала своеобразную "ракетную матрешку" - из МБР "Ярс" вынули одну из трех ступеней, а двухступенчатую ракету назвали "Кедр".

"Но в том и проблема, что в сегменте вооружений сделать просто - это очень сложно. Ну потому что начало работы над проектом РС-26 "Рубеж" как предшественником "Орешника" - это 2010-е годы, а полетел тот самый "Кедр" по факту аж 15 лет спустя. А еще до "Рубежа" были сохранены наработки по РСД-10 "Пионер" и РТ-2", - сказал аналитик.

Заявления о французском "Орешнике"

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа, и Франция в частности, должна разработать вооружение, аналогичное российскому "Орешнику".

Он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости ракет "Орешник":

"Если мы хотим оставаться авторитетными, мы, европейцы - а особенно Франция - должны овладеть этим новым вооружением, которое изменит ситуацию в краткосрочной перспективе".

Вас также могут заинтересовать новости: