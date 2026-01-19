Как открутить ржавый болт и не сломать его: пошаговая инструкция от эксперта

Грубая сила здесь не работает, но есть проверенный алгоритм действий.

Любой, кто хоть раз занимался ремонтом, знает: один ржавый болт может превратить простой проект в настоящий кошмар. Будь то ремонт садовой мебели, ворот или старой сантехники, коррозия намертво схватывает металл. Кажется, что выкрутить крепеж невозможно, не сломав его.

Чтобы не превращать мелкий ремонт в большую проблему, есть пошаговое руководство от эксперта, как исправиться от такой, казалось бы, маленькой, но "едкой" проблемы, пишет Martha Stewart. Эксперт по строительству и основатель компании West Village General Contracting Джеймс Мэнсфилд утверждает: именно попытка применить грубую силу – главная ошибка новичков.

Как можно открутить ржавый болт - и сделать это безопасно

Что вам понадобится:

Металлическая щетка (или жесткая нейлоновая);

Проникающая смазка (например, "Жидкий ключ");

Шестигранный накидной ключ или головка (торцевая);

Трещотка;

Молоток;

Строительный фен или газовая горелка;

Вороток с длинной ручкой или ударный шуруповерт (гайковерт).

Пошаговая инструкция: как можно сорвать прикипевший болт

Мэнсфилд предлагает следующую методику для спасения закисшего крепежа.

Шаг 1. Очистите поверхность

Начните с удаления ржавчины, грязи и старой краски металлической щеткой (подойдет и старая зубная щетка). Чистая поверхность обеспечит лучшее сцепление инструмента и позволит смазке проникнуть глубже.

Шаг 2. Используйте проникающую смазку

Обильно нанесите средство на соединение. Мэнсфилд рекомендует Sea Foam Deep Creep, но подойдут и более привычные аналоги: PB Blaster, Liquid Wrench или классический WD-40. Оставьте смазку на 10–20 минут. Если болт находится на улице и ржавел годами, повторите процедуру и дайте средству больше времени. Главное здесь – терпение.

Шаг 3. "Разбудите" болт простукиванием

Когда масло впитается, слегка постучите по головке болта молотком или обратной стороной ключа. Вибрация создает микротрещины в слое ржавчины, помогая смазке проникнуть глубоко в резьбу.

Шаг 4. Возьмите правильный инструмент и не спешите

Используйте плотно сидящий шестигранный ключ или головку. Разводные ключи часто "слизывают" грани болта, усложняя задачу. Прикладывайте медленное, равномерное усилие, избегая резких рывков. Если болт не поддается, остановитесь и добавьте смазки. Попытка выкрутить его силой без дополнительной смазки почти гарантированно приведет к поломке.

Шаг 5. Слегка затяните перед тем, как откручивать

Это звучит нелогично, но попытка немного закрутить болт (по часовой стрелке) может помочь разрушить связь ржавчины. После этого открутить его будет легче.

Шаг 6. Контролируемый нагрев

Если предыдущие шаги не помогли, используйте строительный фен или небольшую горелку (только на открытом воздухе и на металлических конструкциях!). Нагрев заставляет металл расширяться, что ломает "герметичность" ржавчины.

Шаг 7. Финальное усилие

Используйте длинный вороток (рычаг) или ударный гайковерт. Применяйте аккуратные, контролируемые импульсы в нужном направлении, чтобы окончательно освободить крепеж.

