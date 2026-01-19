Враг подтягивает резервы: Сырский рассказал о планах россиян в Покровске

Глава отметил, что отдал распоряжение об усилении поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей.

Враг подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности для прорыва обороны. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Александр Сырский, который побывал с рабочей поездкой на Покровском направлении.

Он отметил, что ситуация остается сложной, в районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается "изнурительное противостояние", ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений.

"Противник пытается наращивать давление: подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва нашей обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами. В таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что особое внимание уделяется сохранению жизни личного состава Сил обороны Украины и поддержанию боевых способностей подразделений. По его словам, приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении, – повышение устойчивости обороны, непрерывное логистическое обеспечение, эффективность огневого поражения и слаженное взаимодействие между всеми уровнями управления.

"Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей", – сообщил Сырский.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 января, в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ШР ДШВ рассказали, что в течение суток на Покровском направлении украинские военные зачистили участок местности протяженностью около 900 метров.

Военные отмечали, что операция осуществлялась в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности.

