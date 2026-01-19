19 января утром в Украине произошло землетрясение (карта)

Подземные толчки зафиксировали в Хмельницкой области.

Сегодня рано утром, 19 января, в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, подземные толчки зафиксировали с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области в 04:26.

Землетрясение произошло на глубине 1 километра, а его магнитуда составила 1,5.

По данным специалистов, по классификации землетрясение относится к неощутимым.

В декабре 2025 года в Украине в течение нескольких дней зафиксировали четыре землетрясения. Самые слабые произошли в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях с магнитудами 1,7-2,9, а самое сильное - в Черном море у побережья Крыма с магнитудой 4,4.

Сейсмолог Юрий Андрущенко объяснил, что эти события не связаны между собой и не свидетельствуют о росте сейсмической активности в Украине. Побережье Крыма является сейсмоактивным регионом, поэтому подобные землетрясения там - обычное явление. Толчки произошли на глубине 16 км, поэтому на суше они почти не ощущались.

Специалист отмечает: слабые локальные землетрясения происходят постоянно и обычно не несут угрозы. Реальным индикатором повышенной опасности для Украины может быть только рост сейсмичности в зоне Вранча. Такие же подземные толчки не влияют ни на критическую инфраструктуру, ни на жилые здания.

