'Пришло время': Трамп заявил, что Дания 20 лет не может устранить российскую угрозу в Гренландии

Трамп в очередной раз публично критикует Данию за "бездействие" и обещает действовать против РФ в Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время устранить российскую угрозу на территории Гренландии. По его словам, Дания не смогла нейтрализовать ее в течение последних 20 лет.

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, ситуация требует немедленного решения. И это будет обеспечено в ближайшее время.

"НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!", - написал президент США.

Как сообщал УНИАН, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не отступят от своей позиции по захвату Гренландии, сославшись на то, что континент слишком слаб, чтобы обеспечить свою безопасность.

Американские заявления о возможном установлении контроля над Гренландией вызвали острый кризис внутри НАТО ипоставили под сомнение единство Альянса. Намерение президента США Дональда Трампа добиться "полной и абсолютной покупки Гренландии" вызвало резкую реакцию европейских союзников и обострило трансатлантические отношения, пишет The Economist.

На фоне этих новостей Politico пишет, что Европа рассматривает возможность создания альтернативного альянса безопасности без США вместо НАТО – на основе "коалиции желающих" и с участием Украины.

