Война в Украине: экс-министр поделился, что будет указывать на готовность РФ к переговорам

Пристайко отметил, что Россия знает, что единственное давление на нас – военное, и когда этот аргумент удастся выбить, тогда можно говорить о серьезных переговорах.

Бывший министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах Вадим Пристайко поделился, что поймет, что Россия начнет договариваться, когда согласится на прекращение огня. Об этом он заявил в интервью Суспільне.

"Они очень мастерски обыграли американскую администрацию, оставив для нас этот кнут: постоянная война и постоянные обстрелы", - отметил Пристайко.

Бывший глава МИД Украины высказал мнение, что Украина придерживалась правильной тактики, когда выдвигала требование к России сначала прекратить войну, а затем садиться за стол переговоров и решать детали.

Однако Пристайко уверен, что Россия пока не хочет прекращения огня.

"Они знают, что единственное давление на нас – военное. И как только нам удастся этот аргумент выбить, тогда я это назову серьезными переговорами", – сказал дипломат.

Он не исключает, что если России удастся сделать большой прорыв на фронте не в нашу пользу, тогда могут состояться экстренные переговоры и нашей стране придется согласиться на многое, что правительство Украины пока отвергает.

Пристайко высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин пытается вести себя как тиран и абсолютный правитель России.

"Он пытается так вести себя, запугав часть общества, включая элиту. Но все это держится на том, что диктатор должен быть успешным. Поэтому они раздувают свои успехи на фронте", - подчеркнул бывший министр иностранных дел.

Именно поэтому, заявил Пристайко, захват сел и населенных пунктов в Донецкой области глава Кремля подает как "грандиозную победу".

"Ему нужна победа, он должен показывать победное шествие. Иначе рано или поздно, как говорится, холодильник начнет побеждать телевизор", - добавил дипломат.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Чехии Петр Павел считает, что Украина "очень много" сделала для того, чтобы решение о завершении войны с РФ было приемлемым. Он добавил, что Украине следует пойти на ряд уступок и она готова на это пойти, если в результате будет достигнут мир. В то же время Павел уверен, что Россия будет отвергать мирный план, пока на нее не будет экономического и политического давления. Для этого, по мнению президента Чехии, странам Европы стоит совместно работать с США.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что Украина "очень хорошо поработала" с США по мирным переговорам. Однако Зеленский отметил, что Украина и США в некоторых вопросах находятся не на одной стороне. По словам украинского лидера, он защищает интересы своей страны. Так президент Украины отреагировал на обвинения Трампа, что якобы Украина затягивает процесс переговоров. Зеленский добавил, что, по его мнению, ультиматум не является работающей моделью в демократических отношениях.

