Как 'разбудить' рождественский кактус после зимних праздников, чтобы он снова зацвел

После праздников рождественский кактус (или как еще называют декабрист и шлюмбергера) часто оставляют без внимания, считая, что его сезон закончился. На самом деле, как пишет Homes and Gardens, при правильном уходе в январе растение может восстановиться и даже порадовать повторным цветением в конце зимы или начале весны.

Как сообщается, после цветения кактусу нужен период покоя на 4-6 недель - это имитирует природные условия его родины, бразильских тропиков. В это время важно сбалансировать свет, полив и температуру, чтобы растение набралось сил для следующего цикла.

Что делать, чтобы цвел декабрист - правила

Обрезка. После увядания цветов удалите засохшие бутоны и слегка подрежьте побеги, формируя аккуратную крону. Это стимулирует ветвление и закладку новых бутонов. Обрезку лучше проводить в течение месяца после цветения.

Пересадка. Шлюмбергера любит тесные горшки, но раз в 3-4 года почву стоит обновлять. Пересаживают растение сразу после цветения, если корни вылезают из дренажных отверстий, рост замедлился или цветков стало меньше.

Освещение. В период покоя обеспечьте 12-14 часов темноты ночью и 4-6 часов яркого рассеянного света днем. Весной, с началом роста, потребуется 6-8 часов непрямого света - идеально подойдут восточные или северные окна.

Полив. Поливайте умеренно: только когда верхние 5-7 см почвы просохнут. Застой воды недопустим, иначе корни могут загнить. С появлением новых побегов весной переходите к более регулярному поливу.

Подкормка. Удобрения вносят только с началом активного роста - примерно раз в месяц слабым раствором комплексного удобрения до конца августа. Затем подкормки прекращают, чтобы стимулировать закладку бутонов.

При таком уходе рождественский кактус может жить десятилетиями, оставаясь красивым и регулярно цветущим растением, которое из года в год приносит в дом яркие краски.

