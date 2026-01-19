В праздник 19 января принято вспоминать несколько важных событий украинской истории.

Девятнадцатый день января известен многими важными событиями, затронувшими нашу историю. Народный праздник сегодня в Украине считается довольно удачным, хоть и имеет немало запретов. А на планете в эту дату чествуют популярную закуску.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю 19 января наступает большое христианское торжество - Крещение 2026, установленное в память о крещении Христа. В Украине к нему принято святить воду и умываться ей, а также купаться в прорубях.

Осенью 2023 году ПЦУ перешла на более точный новоюлианский календарь. Теперь то, какой сегодня церковный праздник, православные верующие высчитывают по новому стилю. В это число чествуют монаха и чудотворца Макария Египетского. Христиане верят, что он исполняет молитвы об исцелении и помощи в семейных делах.

Какой сегодня праздник в Украине

Ни один праздник не отмечается в нашей стране 19 января. Но эта дата является годовщиной многих значимых событий. К примеру, в 1906 году вышел первый номер юмористической газеты "Шершень", в 1946 году создан Союз украинцев в Великобритании, а в 2017 году - Национальная общественная телерадиокомпания.

Особенно важной эта дата была в 2014 году. В Киеве на улице Грушевского усилилось противостояние между активистами Евромайдана и властью Януковича. Оно получило название "Огненное Крещение". Ситуация обострилась из-за попытки правительства ввести "законы о диктатуре", которые предусматривали бы серьезные наказания за участие в протестах. Украинцы собирались на митинги не только в столице, но и в других крупных городах.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату отмечается Международный день попкорна, популярной закуски к фильмам. Это блюдо делают из зерен кукурузы специального сорта, которые "взрываются" и разбухают от тепла. В честь праздника проводятся фестивали и массовые дегустации различных видов попкорна.

Многие другие всемирные праздники сегодня посвящаются еде или социальной сфере - это День консервной банки, День творога, День Мартина Лютера Кинга и День счастливых воспоминаний.

Какой сегодня праздник в народе

Пока синоптики делают свои прогнозы на основе научных данных, можно посмотреть, что о сегодняшнем дне говорят народные приметы:

если холодно и солнечно, то и лето будет прохладным;

оттепель означает, что зерновые уродятся;

крупные снежинки сулят усиление заморозков;

если началась метель, то весна будет поздней.

По давним верованиям праздник сегодня очень удачен для любых начинаний, важных дел, формирования хороших привычек и избавления от плохих. А если хотите сдержать какое-то обещание, то лучше дать его сегодня. Также хорошо пройдет лечение зубов, поэтому можно записываться к стоматологу.

Что нельзя делать сегодня

Хотя этот день счастливый в целом, имеется также пара запретов. К примеру, не стоит тратить последнюю купюру из кошелька, иначе привлечете финансовую неудачу. Не рекомендуется изнурительно работать, а родителям в праздник 19 января запрещается стричь детей.

