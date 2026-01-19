Война уничтожила уникальный лес на Донбассе, и возродить его уже нельзя, - ученый

На этом месте появится какая-то новая экосистема, но это уже не будет то, что существовало раньше.

За время полномасштабной войны на Донбассе была уничтожена значительная часть Серебрянского леса - уникального лесного массива на границе Луганской и Донецкой областей в районе Кременной. С осени 2022 года там идут ожесточенные позиционные бои. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал научный сотрудник Национального парка "Кременские леса", военнослужащий ВСУ Владимир Яроцкий.

Как пояснил ученый, речь идет не о каком-то обычном лесном массиве, а о действительно уникальной экосистеме.

"Если коротко – более 30 тысяч гектаров, посреди степной зоны, которая имеет черты бореальных экосистем. То есть, условно, глубоко-глубоко на юге у нас оказались такие виды, которые более характерны для северных регионов. У нас есть уникальная смесь северных видов вместе с южными степными видами. Это мощный самобытный лесной центр посреди степной зоны, который образовался благодаря междуречью Северского Донца и рек Жеребец и Красная. Окружение со всех сторон реками создало уникальные условия для развития лесов", - рассказал Яроцкий.

Однако за более чем три года жестоких боев в этой местности - рытье окопов, работы артиллерии и дронов - территория, где были насаждения сосны, просто уничтожена.

"Уничтожен не только лес, но даже почвенный покров. Там все перекопано, просто рана на земле. Он и горел, и был срезан снарядами. Последнее, что я видел – леса в паутине из оптоволокна, как в коконе", - рассказал ученый.

Яроцкий отметил, что природа всегда восстанавливается, но на месте уничтоженного возникает что-то новое, а не то, что было утрачено.

"Того, что было, не будет никогда. Будут новые леса, новые экосистемы. Сохранившиеся популяции будут возрождаться. Произойдет восстановление за счет других животных, растений, для которых эти условия подойдут. Где-то будут даже положительные процессы - подъем грунтовых вод. Когда на большой территории гибнут деревья, поднимаются грунтовые воды, что хорошо для нового поколения леса", - отметил он.

Что касается диких животных, которые обитали в Серебрянском лесу, то лоси, олени, косули, кабаны и лисы просто сбежали в другие места. А вот для мелкой фауны действительно наступил апокалипсис.

"Например, улитки, среди которых краснокнижные виды. Для таких животных – насекомых, улиток, моллюсков – можно сказать, что мы это потеряли вместе с почвой. То же самое с популяциями растений – ирис боровой, василек донский – они также потеряны", – огорчается Яроцкий.

Новые экосистемы Украины

Как писал УНИАН, на месте бывшего Каховского водохранилища формируется уникальная тополево-вербовая лесная экосистема, подобная древним галерейным лесам, которые почти исчезли в Украине. Новая экосистема имеет высокую природоохранную и рекреационную ценность благодаря богатой фауне и флоре, однако в то же время несет риски распространения инвазивных видов, в частности гибридных ив, которые могут изменить природный баланс.

По словам ученых, вероятное восстановление водохранилища в прежних масштабах стало бы серьезной потерей для дикой природы, поэтому решение должно основываться не только на экономических, но и на моральных и экологических соображениях, с отказом от "гигантомании" и поиском гибких, взвешенных вариантов, не противоречащих природным процессам.

