Магнитные бури 19 января: ждать ли удара в начале недели

Ученые предупреждают о небольшой магнитной буре в понедельник. Как от нее защититься?

Новая рабочая неделя начнется с небольшой магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, на нашу планету повлияет извержение из корональной дыры на Солнце.

Ожидается, что эта магнитная буря будет слабой, уровня G1. Обычно такие бури не представляют серьезной опасности, но некоторые метеочувствительные люди все же могут ощутить их влияние.

Магнитные бури уровня G1 - как защитить организм

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако даже они могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие периоды чаще возникают головные боли, усталость, раздражительность, скачки артериального давления и нарушения сна. Чтобы снизить нагрузку на организм, важно уделить внимание режиму дня: высыпаться, избегать переутомления и по возможности сократить стресс.

Рекомендуется поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофе, алкоголя и тяжёлой пищи, отдавая предпочтение овощам, фруктам и продуктам, богатым магнием и калием. Лёгкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения помогают стабилизировать нервную систему. Людям с хроническими заболеваниями стоит строго соблюдать назначения врача и держать под рукой необходимые лекарства. Такой комплекс мер поможет легче пережить магнитную бурю и сохранить работоспособность.

