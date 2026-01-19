Древние купальни в Помпеях были невероятно грязными, - новое исследование

Вода в банях заменялась всего раз в день.

Древние римляне известны своими передовыми системами водоснабжения и гигиеническими сооружениями, включая общественные бани и туалеты. Однако, как выясныли ученые, первые бани, построенные в Помпеях, были невероятно грязными, пишет LiveScience.

Как, согласно новому исследованию Университета имени Иоганна Гутенберга (JGU), древние бани Помпей наполнялись лишь примерно раз в день, и были полны отходов человеческой жизнедеятельности.

Как отмечают ученые, на пике Римской империи римляне "строили акведуки большой протяженности, чтобы ежедневно принимать ванны и очищаться. Но в самых ранних банях Помпеи, которые использовались примерно с 130 по 30 год до н.э. во времена Римской республики, ситуация была иной. До строительства акведука в городе бани наполнялись водой из колодцев и цистерн с помощью единственного водоподъемного механизма, которым управляли рабы.

Чтобы исследовать состав воды в банях в то время, исследователи изучили образцы карбоната кальция. Минеральный анализ показал, что вода была загрязнена тяжелыми металлами, включая свинец, цинк и медь, а также человеческими отходами, такими как пот и моча, и, вероятно, заменялась только раз в день.

"Вода в подогреваемых бассейнах Республиканских бань демонстрирует "высокий уровень загрязнения человеческими отходами", что говорит о том, что она не регулярно пополнялась и что в ней были "плохие гигиенические условия для купальщиков Помпеи", – написали исследователи.

При этом неясно, отпугивала ли посетителей грязная и мутная вода.

"В банях общались все, независимо от социального класса, и цена была низкой", – говорит соавтор исследования Сеес Пассхиер. Но если бы вода была действительно отвратительной и вонючей, сказал он, в банях не было бы посетителей.

"Люди, вероятно, не проводили много времени в теплых бассейнах, которые были небольшими, а в основном сидели и отдыхали", добавил он.

Ранее ученые раскрыли, что после извержения Везувия, который разрушил Помпеи, большинство жителей покинули город, но потом некоторые из них вернулись, и город продолжал существовать, превратившись трущобы.

