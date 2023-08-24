Тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов.

На месте крушения самолета Embraer ERJ 135 найден телефон Евгения Пригожина, сообщил Al Jazeera источник в ЧВК "Вагнер".

По информации инсайдера, тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что только сейчас начался осмотр места крушения самолета Пригожина и тел погибших. Причин две. Во-первых, работали взрывотехники. Во-вторых, ждали приезда из Москвы сотрудников ЦА ФСБ и СКР. Сейчас началась работа. После осмотра останков, их вывезут в морг в Твери, где утром и будет произведена попытка опознания. Для официального опознания большинства останков потребуется процедура ДНК.

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Крушение самолета Пригожина - последние новости

Всего на месте крушения бизнес-джета Пригожина было найдено 10 тел - столько же, сколько было пассажиров на борту самолета, рассказал источник "Интерфакса" в экстренных службах. Поисковая операция уже завершена.

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рухнувший в Тверской области, был сбит российской системой ПВО. Об этом Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию.

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