РФ атаковала Одессу: повреждена многоэтажка и объект критической инфраструктуры

Российская оккупационная армия в ночь на 19 января нанесла массированный дронный удар по Одесской области, в частности по Одессе - частично разрушена жилая "высотка", повреждена энергетическая и газовая инфраструктура.

Как передает корреспондент УНИАН, ночью во время воздушной тревоги над Одессой летали ударные дроны, были слышны взрывы и стрельба. По данным мониторинговых каналов, российские беспилотники фиксировались в разных районах города.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате вражеских действий повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктура. В частности, в Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Видео дня
РФ атаковала Одессу: повреждена многоэтажка и объект критической инфраструктуры

"Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", – заявил Кипер.

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, в результате атаки в областном центре повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

По информации регионального главка ГСЧС, на месте попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы.

"Также повреждены 2 квартиры на 25-м этаже 25-этажного жилого дома. Выбито остекление рядом расположенных зданий. Повреждены рядом припаркованные автомобили", - уточнили в ГСЧС.

РФ атаковала Одессу: повреждена многоэтажка и объект критической инфраструктуры

Для ликвидации последствий атаки были задействованы более 10 единиц техники и более 60 спасателей.

Атаки по Одессе - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 18 января российская армия атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено производственное здание, имущество предприятия.

Сообщалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Вас также могут заинтересовать новости: