РФ атаковала Одессу: повреждена многоэтажка и объект критической инфраструктуры

Разрушены квартиры на верхнем этаже 25-этажного жилого дома, есть раненый.

Российская оккупационная армия в ночь на 19 января нанесла массированный дронный удар по Одесской области, в частности по Одессе - частично разрушена жилая "высотка", повреждена энергетическая и газовая инфраструктура.

Как передает корреспондент УНИАН, ночью во время воздушной тревоги над Одессой летали ударные дроны, были слышны взрывы и стрельба. По данным мониторинговых каналов, российские беспилотники фиксировались в разных районах города.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате вражеских действий повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктура. В частности, в Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Видео дня

"Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", – заявил Кипер.

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, в результате атаки в областном центре повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

По информации регионального главка ГСЧС, на месте попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы.

"Также повреждены 2 квартиры на 25-м этаже 25-этажного жилого дома. Выбито остекление рядом расположенных зданий. Повреждены рядом припаркованные автомобили", - уточнили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий атаки были задействованы более 10 единиц техники и более 60 спасателей.

Атаки по Одессе - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 18 января российская армия атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено производственное здание, имущество предприятия.

Сообщалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Вас также могут заинтересовать новости: