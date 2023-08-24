Это какой-то ироничный конец для бывшего ресторатора Путина, говорит бывший военный.

Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, мог потерпеть крушение из-за подаренного пассажирам ящика с вином, который впоследствии взорвался, предположил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил в комментарии Sky News.

"Конечно, это внутренняя работа. Предполагается, что это бомба в винном ящике. Это какой – то ироничный конец для бывшего ресторатора Путина", - сказал он.

Российские СМИ также распространяют версию, согласно которой в самолете была взрывчатка, правда – в отсеке шасси. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что одна из версий следствия состоит в том, что в районе шасси произошел взрыв, в результате которого у самолета оторвало крыло. Предполагается, что от взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, из-за чего пилоты не имели возможности доложить о случившемся. Якобы именно по этой причине хвостовую часть самолета обнаружили в пяти километрах от фюзеляжа.

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Смерть Пригожина - предыдущие версии аварии самолета

В среду, 23 августа, в Тверской области Российской Федерации разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина с 10 людьми на борту. Все они погибли.

Ранее был озвучен еще ряд версий того, что именно повлекло аварию самолета, в котором находились семь "вагнеровцев", включая главаря ЧВК Евгения Пригожина и ее основателя Дмитрия "Вагнера" Уткина. Они варьировались от проблем с двигателем до сбивания самолета ракетой "земля-воздух".

В частности, появлялась информация о том, что перед полетом борт отправили на"краткосрочный и непонятный ремонт". Financial Times со ссылкой на западного чиновника писала, что самолет главаря Пригожина был сбит российской системой ПВО.

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