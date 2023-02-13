Перед этом ЧВК "Вагнера" распространила видео, на котором мужчину бьют кувалдой.

Российская ЧВК "Вагнера", ранее распространившая видео с "казнью" одного из своих наемников Дмитрия Якущенко, показательно "помиловала его".

Пресс-служба владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина распространила видео, на котором Якущенко утвеждает, что у всех "вагнеровцев" "есть право исправить свою ошибку".

Он говорит, что "принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому был прощен". Ролик сопровождается комментарием "Дмитрий Якущенко — молодец".

Видео дня

Ранее сообщалось, что крымчанин 1978 года рождения Дмитрий Якущенко, судимый за разбой и убийство, был наемником ЧВК "Вагнера" и сдался в плен украинским военным (в частности, был замечен на видео Минобороны РФ, где говорилось об обмене пленными). Накануне в сети появилось видео, где мужчина представляется Дмитрием Якущенко и рассказывает, что отправился на фронт в составе "вагнеровцев" и понял, что "это не его война". Также рассказывает, что был похищен в Днепре и очнулся в помещении, где ему сказали, что его будут судить. На том же видео мужчине наносят несколько ударов кувалдой.

Пригожин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, был ли Якущенко возвращен в РФ в рамках обмена, расплывчато заявил, что у ЧВК есть еще несколько видео с наемником.

"Не воспринимайте всё так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", – ответил Пригожин.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность первой видеозаписи, где Якущенко "казнили".

Казни в ЧВК Вагнера

О том, что в ЧВК "Вагнера" практикуют казни наемников, отказавшихся от участия в войне против Украины, поступали многочисленные сообщения. В частности, Андрей Медведев, первый "вагнеровец", который воевал против Украины и после смог сбежать за границу, рассказывал о десяти казнях наемников "Вагнера" за отказ участвовать в боевых действиях в Украине.

Также известно, что "вагнеровцы" казнили кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина, который побывал в украинском плену.

Накануне также появилось видео, на котором показано, как под Бахмутом "вагнеровцы" зарубили своего командира.

Вас также могут заинтересовать новости: