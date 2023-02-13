Видео выложили в одном из Телеграм-каналов, который связывают с ЧВК "Вагнер".

В одном из телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", появилось видео казни очередного завербованного заключенного. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Как сообщается, на видео мужчина с байковым одеялом на плечах сначала дает интервью, рассказывая о планах сбежать, когда попадет на фронт, а также, что "Россия не нужна".

На следующих кадрах этот же мужчина уже находится в каком-то подвале и представляется - Якущенко Дмитрий Юрьевич, крымчанин 1978 года рождения. Голова его примотана скотчем к кирпичам, а сзади стоит человек с кувалдой. Он рассказывает, что отправился на фронт в составе "вагнеровцев" и понял, что "это не его война".

Видео дня

Мужчина рассказывает, что был в Днепре, и находясь на улице, получил удар по голове, после чего потерял сознание и очнулся в помещении, где ему сказали, что его будут судить. После этого стоящий сзади наносит ему удар кувалдой по голове, а затем - еще несколько раз.

Казни в "Вагнер": что известно

Отметим, что казни в ЧВК "Вагнер" не единичны. Ранее "вагнеровцы" казнили кувалдой завербованного заключенного Евгения Нужина. Он побывал в украинском плену и на камеру выражал желание воевать в составе ВСУ против россиян.

Несколько дней назад, появилось видео, как под Бахмутом "вагнеровцы" зарубили своего командира.

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