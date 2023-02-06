Перед этим командир получил ранение при попытке штурма украинских позиций.

"Вагнеровцы" зарубили своего же командира топором. Так они поквитались с офицером, получившим ранение.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", самосуд "вагнеровцев" над собственным командиром произошел в окрестностях Бахмута Донецкой области. Наемники пытались наступать, но их командир получил ранение.

Тогда сослуживцы отнесли своего командира за сарай и зарубили его топором. Видео жестокой расправы снял дрон воинов ВСУ.

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ЧВК "Вагнер" в Украине

В течение нескольких месяцев "вагнеровцы" пытаются безрезультатно захватить Бахмут. На всех направлениях наемники Пригожина умирают тысячами.

В рядах ЧВК воюет немало амнистированных зэков. Отношение к ним не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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