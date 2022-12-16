Медведев якобы сам присутствовал при казнях.

Наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев заявил, что ему известно о десяти случаях, когда "вагнеровцев" казнили.

Как он заявил российскому The Insider, казнили наемников за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Якобы он лично присутствовал на нескольких расстрелах. По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Он заявляет, что у него есть видео казни двух наемников в Алчевске (Луганская область), убитых за отказ воевать. Медведвев утверждает, что после побега его преследуют наемники ЧВК "Вагнера", и предупреждает, что если с ним что-то случится, эти видео будут опубликованы.

Видео дня

Об одном случае казни он рассказал подробнее, описав роль так называемой группы МЕД – подразделения при службе безопасности ЧВК "Вагнера".

"Они ("вагнеровцы" – УНИАН) получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД и расстреляли. … Они (МЕД – УНИАН) занимаются "обнулением": забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным (зэк-"вагнеровец", о чьей казни при помощи кувалды стало известно накануне – УНИАН) было", – рассказал он.

По словам Медведева, заключенные в его отряде "каждую неделю обновлялись".

"В зависимости от потерь нам делали доукомплектацию. У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи. Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все "косячники" и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось 3 человека из 13", – рассказал он.

Казни в ЧВК Вагнера"

ЧВК "Вагнера" в течение последних месяцев открыто вербует на войну против Украины заключенных российских колоний. Известно, что лидер ЧВК, "повар Путина" Евгений Пригожин лично занимается вербовкой.

Заключенных отправляют воевать без еды. При этом они предупреждены, что за дезертирство им грозит расстрел. На одном из видео из колоний, попавших в сеть, Пригожин предупреждал заключенных: "Тем, кто приезжает и в первый день говорит: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир", и после этого следует расстрел".

Ранее российская правозащитница Ольга Романова заявляла, что лично ей известно о 40 казнях отправившихся на войну заключенных.

Накануне стало известно, что завербованного заключенного Евгения Нужина в ЧВК казнили кувалдой после того, как он сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины. Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" канал в Telegram. Пригожин, комментируя убийство Нужин, заявлял, что "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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