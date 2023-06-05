Речь идет о первом зампреде Госдумы по делам СНГ Константине Затулине, который ранее заявил, что Украина не потеряет свою государственность при Владимире Зеленском и раскритиковал "СВО".

Первому зампреду комитета российской Госдумы по делам СНГ Константину Затулину грозит увольнение из-за его "проукраинских" высказываний на форуме "Какая Украина нам нужна?", который состоялся 1 июня.

Напомним, что тогда депутат открыто раскритиковал путинскую "СВО"(специальную военную операцию), а также заявил, что Украина будет существовать дальше "при Зеленском или его приемниках". О последствиях для Затулина пишут "Ведомости".

Сообщается, что на данный момент консультации об изгнании Затулина из Госдумы ведут члены "Единой России". Отвечает за этот вопрос первый замруководителя фракции Вячеслав Макаров.

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Об этом изданию сообщили два источника: из партии "Единая Россия", а также один из собеседников, приближенный к президенту РФ.

Последний отметил, что пока что с "наказанием" для Затулина Кремль не определился. В то же время член "Единой России" указал, что к "провинившемуся" депутату уже накопилось много претензий и упомянул, что в 2021 году Затулин саботировал путинский законопроект "о гражданстве". Этого ему также не простили.

Затулин раскритиковал СВО и "сохранил" Украине государственность

Напомним, что ранее депутат Госдумы Вячеслав Затулин заявил, что Россия не выполнила ни одну цель в рамках так называемой "специальной военной операции", перечислив провал по таким пунктам, как "денацификация", "демилитаризация", "нейтралитет Украины".

Он заявил, что вопреки мнению многих пропутинских спикеров, Украина сохранит за собой государственность при Зеленском или его приемнике, так как у РФ не хватает сил и средств, чтобы этому помешать. Затулин указал, что попытки сохранить "нейтральность" Киева потеряли всякий смысел.

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