Житель Луганской области не менял взгляды и ждал освобождения.

В Сватовском районе Луганской области российские оккупанты повесили мужчину за четкую проукраинскую позицию.

Как сообщил на своей странице Facebook глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, российские изверги постоянно давили на украинца, таскали на допросы и хотели сломать.

По словам чиновника, сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнили его в родной Нижней Дуванке.

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"При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Заверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет! А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных отрядов и успеют убежать - ежедневно будут просыпаться в страхе" - отметил чиновник.

Россияне казнили украинского пленного - подробности

11 апреля в социальных сетях начало распространяться видео, на котором было запечатлено, как российские захватчики казнили украинского военного, обезглавив его.

Совершение очередного военного преступления россияне сами засняли на камеру.

Украинцы начали распространять информацию об этом в Twitter, чтобы весь мир увидел, какие зверства совершает российская армия в Украине. В итоге стало известно о еще одном видео, на котором российские захватчики надругались над погибшими защитниками Украины, отрезав им головы и руки.