Командир наемников, по непроверенным сведениям, недавно перестал выходить на связь.

В России пропал Антон Елизаров (кличка "Лотос") - командир частной военной компании "Вагнер", который взял на себя командование наемниками после ликвидации главарей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

"Лотос" недавно перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на сведения своего источника. По данным канала, есть непроверенная информация, что Елизарова задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешел под начало Минобороны РФ. Со временем… Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям "Вагнера", - отмечается в сообщении.

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В Тверской области РФ 23 августа 2023 года потерпел крушение самолет ЧВК "Вагнер", на борту которого якобы были, в частности, главари наемников Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин. Сообщалось, что после автокатастрофы никто их тех, кто был на борту, не выжил. Примечательно, что Пригожин якобы уничтожен вскоре после "попытки переворота" в России, которая закончилась "договорняком".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что не спешил бы с выводами насчет Пригожина. По его словам, "нет никаких доказательств того, что он мертв".

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