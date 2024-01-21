Он также опроверг информацию о роспуске ЧВК "Вагнер".

Информация о роспуске ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина невозможно проверить. Об этом сказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

"Вагнер существует", - заявил Буданов, отвергая сообщения о том, что группировка была распущена.

Также он прокомментировал информацию о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в августе 2023 года. "Насчет Пригожина, я бы не спешил с выводами", - сказал он.

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Кремль отрицает свою причастность и заявляет, что экспертиза ДНК доказала смерть Пригожина. Но его тело никогда не видели на публике.

"Я не говорю, что он не умер или что он мертв, - сказал Буданов. "Я говорю, что нет никаких доказательств того, что он мертв".

Смерть Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никто не выжил. Президент Владимир Зеленский заявляет, что за смерть Пригожина несет ответственность Путин.

В то же время западные СМИ писали, что ликвидацию Пригожина организовал директор ФСБ и председатель Совбеза России Николай Патрушев. Сообщается, что под крыло самолета, в котором летели главари ЧВК "Вагнер", заложили бомбу.

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