У ЧВК проблемы с деньгами, наемникам нечем платить.

ЧВК "Вагнер" приостановила вербовку наемников. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщения в чате родственников вагнеровцев.

Как пишет российское издание "Агентство", в одном из телеграм-чатов по набору появилось сообщение от администратора о том, что "в связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен".

По данным издания, желающих воевать в составе ЧВК записывают в "резерв".

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В то же время, по информации источника "Медиазоны", вербовку решили приостановить из-за проблем с деньгами – наемникам нечем платить.

Ранее Радио Свобода (ru) писало, что вскоре после мятежа Пригожина большинство наемников были отправлены в бессрочный отпуск. Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси начали разбирать. При этом некоторым вагнеровцам, прошедшим строгий отбор, удалось попасть на работу в Африку, более того, как пишет "Агентство", вербовка на "работу" в африканских странах продолжается. Кому будут подчинены оказавшиеся там наемники, пока неясно.

Что происходит с ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина

Ранее западные СМИ сообщали, что российский президент Владимир Путин стремится взять под свой контроль обширные операции ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

По словам человека, близкого к Минобороны РФ, и еще двух человек, близких к ЧВК, руководство операциями "Вагнера" в Центральноафриканской Республике будет возложено на связанную с Минобороны подрядную организацию.

В то же время многие "вагнеровцы" заявляют, что готовы вернуться воевать в Украине, но только в составе ПВК, а не в российской армии.

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