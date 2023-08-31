Этот шаг предпринят после посещения одного высокопоставленного российского военного чиновника Ливии и Сирии.

Президент россии Владимир Путин стремится взять под свой контроль обширные операции ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

Как пишет Bloomberg, по словам человека, близкого к Минобороны, и еще двух человек, близких к ЧВК, руководство операциями "Вагнера" в Центральноафриканской Республике будет возложено на связанную с Минобороны подрядную организацию.

Также по словам источников, вся тайная зарубежная сеть "Вагнера" должна перейти под "эффективное российское военное командование". Это положит конец системе, которая давала Путину возможность отрицать свою вину, но позволила Пригожину добиться достаточной независимости. В конце прошлой недели Путин подписал указ, который предписывал наемникам "Вагнера" принять присягу. Источник отметил, что этот шаг предпринят после посещения одного высокопоставленного российского военного чиновника Ливии и Сирии.

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"Вагнер" за несколько недель до гибели Пригожина столкнулся с повышенным давлением со стороны Министерства обороны. Группе запретили использовать российские военно-транспортные самолеты, а Кремль попросил Сирию запретить организации использовать авиабазу Хмеймим, сказал источник. Это затруднило бы логистику, и Пригожин совершил, как оказалось, последнюю поездку, чтобы решить эти проблемы. В то время как Пригожин выпустил ролик о вербовке для африканских операций, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров посещал Ливию и Сирию для переговоров о переходе операции "Вагнера" под контроль Минобороны.

Судьба ЧВК "Вагнер" - последние новости

Власти Российской Федерации придумали, что делать с наемниками частной военной кампании "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина. Большую часть боевиков вывезут из Беларуси до середины сентября. По информации Центра национального сопротивления, наемников отправят в страны Африки - в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик.

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