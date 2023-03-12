Зажигательные танцы проходили в зале для конференций в присутствии главы муниципалитета.

Корпоратив по случаю Международного женского дня для сотрудниц администрации Сонковского района Тверской области РФ прошел "горячо".

Как пишут местные СМИ, для чиновниц пригласили артиста, которые танцевал, демонстрируя мускулы и гениталии внушительного размера. Правда, из поролона.

В сеть попало видео, которое было снято на этом корпоративе. На нем можно увидеть и сам зажигательный танец артиста, и воодушевленную реакцию сотрудниц районной администрации. Слышен также емкий комментарий главы муниципалитета: "Тарзан пришел к вам".

Видео дня

Примечательно, что конференц-зал у администрации всего один, и на следующий день после действа по случаю 8 марта тут проводили обсуждения вопросов патриотического воспитания молодежи.

Демографическая ситуация в России

РФ находится в состоянии многолетнего демографического кризиса, ее население стремительно сокращается и, по оценкам, через полвека может составлять около 120 млн человек. Как пишут аналитики, захватническая война, развязанная Россией против Украины, только усугубила проблемы.

Еще в 2021 году в стране отмечался существенный гендерный дисбаланс - на 100 россиян приходилась 121 россиянок. С тех пор мужское население продолжало вымирать, в том числе, из-за алкоголизма и войны, а средняя продолжительность жизни упала на несколько лет.

Для решение демографических проблем российские власти используют пропаганду. В частности, с призывами к россиянкам рожать больше детей, чтобы их было не жалко отправлять на войну с Украиной, выступают российские священники.

О материнстве как основной функции женщины, которая "ценится выше всего", публично говорит и российский президент Владимир Путин.

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