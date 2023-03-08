Российский диктатор уверен, что российское общество - "здоровое общество".

Выступая на церемонии награждения выдающихся женщин России в Екатерининском зале Кремля российский диктатор Владимир Путин рассказал, за что женщины в его стране ценятся выше всего.

Как пишет "РИА Новости", президент РФ сказал на церемонии, что и мужчины, и женщины появляются на свет прежде всего благодаря женщинам. И миссия материнства ("особая" и "дарованная Всевышним") ценится выше всего.

"В нормальном здоровом обществе она ценится выше всего, и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях", — подчеркнул Путин.

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"Медуза" также обратила внимание, что спустя год полномасштабной войны риторика Путина в его ежегодных поздравлениях с Международным женским днем претерпела значительных изменений. В прошлом году 8 марта Путин успокаивал российских женщин и обещал, что срочников не отправят на войну, и призыва резервистов не будет (и то, и другое оказалось ложью). Теперь забросавший Украину пушечным мясом диктатор хвалил женщин-военнослужащих за то, что и они "избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины".

Демографический кризис в России

Россия переживает многолетний демографический кризис, и война, развязанная ею против Украины, только усугубила проблемы, пишет The Economist.

По данным ООН, к 2021 году в России проживало около 145 млн человек. Через полвека население может сократиться до 120 миллионов.

При этом существует серьезный гендерный дисбаланс. Еще в 2021 году на каждые 100 мужчин приходится 121 женщина. Теперь, когда на фоне пандемии, войны и распространения алкоголизма Россия активно теряет мужское население, дисбаланс еще более ощутимый.

Решать проблему в РФ пытаются, в частности, при помощи РПЦ. К примеру, Путин отметил наградой своего прислужника, попа Михаила Васильева. Он запомнился призывами к россиянкам рожать больше детей, чтобы их было не жалко отправлять на войну с Украиной.

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