Шут возмутился, что Украина требует выхода на границы 1991 года, прежде чем сесть за стол переговоров.

"Запасной президент" РФ Дмитрий Медведев, похоже, снова перебрал с алкоголем и выдал порцию бреда об Украине, которой "не существует".

Как заявил Медведев в Telegram, его возмутило, что Украина согласится на переговоры с агрессором только при условии выхода на границы 1991 года. Он повторил тезис Путина об "Украине, которую создал Ленин".

"Украинская "хунта" все время утверждает, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и некогда губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина - это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нет такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном российском городе Киеве", - выдал Медведев.

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Другие истерические заявления Медведева

Медведев - самый известный кремлевский шут, который регулярно выдает странные заявления. Недавно он призвал физически устранить Зеленского, а потом пошел наперекор Лаврову и исключил переговоры с Украиной.

Недавно Медведев, реагируя на закрытие российской школы при посольстве РФ в Варшаве, призвал в Twitter "истреблять" поляков, "как крыс".

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