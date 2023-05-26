Замруководителя Совбеза РФ отметился заявлением во время своего визита во Вьетнам.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился категоричным заявлением по поводу переговоров с Украиной, оспорив предыдущее нытье главы МИД Сергея Лаврова о том, что диалог необходим.

Во время своей поездки во Вьетнам, который чиновник посетил 26 мая, Медведев в ходе общения с журналистами заявил, что Россия не пойдет на диалог при президентстве Владимира Зеленского. Также он обозвал его "клоуном", пишут пропагандистские "РИА Новости".

"Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны", - указал он.

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При этом путинский приспешник заявил, что рано или поздно странам придется договориться, и что у РФ уже есть несколько "мирных планов" на будущее. Однако они сейчас не ко времени, указал Медведев.

"Рано или поздно договариваться придется. Все всегда заканчивается переговорами и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров", - считает он.

Зеленский заявил, что не будет говорить с принцессой-Путиным

Отметим, что ранее возможность переговоров с действующим лидером РФ Владимиром Путиным также исключил гарант Украины Зеленский.

Во время визита в Италию (13 мая) президент Украины рассказал, что Путин ведет себя как принцесса. По словам Зеленского, до начала войны он пытался выйти на контакт с Путиным, чтобы договориться о завершении войны на востоке наших территорий. Но тогда Путину постоянно было что-то не так, и он отказывался говорить.

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