Заключенный мошенническим путем выманил у москвича 300 тысяч рублей, а потом прислал СМС-сообщение, в котором просил его не обижаться.
Об этом в среду, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина стал жертвой мошенника при попытке купить автомобиль BMW. Он увидел объявление о продаже машины на сайте «Авито» и решил связаться с владельцем. Тот сообщил, что для покупки необходимо внести предоплату, после чего москвич несколько раз перевел деньги "продавцу" на карту.
В общей сложности мужчина отдал мошеннику более 300 тысяч рублей, однако автомобиль в итоге так и не получил. Вместо этого мошенник прислал ему СМС со словами: «Братан, не обижайся, я сижу на лагере, деньги пойдут в общак».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
Читайте также"Развод" в сети: россиянка перевела "американскому жениху" более $35 тысяч
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России слесарь решил заказать проститутку и поплатился (фото)
- Приоделся и выпрыгнул в окно: россиянин обокрал ЦУМ на 150 тысяч гривень оригинальным способом
- С главного российского космодрома украли детали с драгоценными металлами (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram