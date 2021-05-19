Мужчина стал жертвой мошенника при попытке купить автомобиль BMW.

Заключенный мошенническим путем выманил у москвича 300 тысяч рублей, а потом прислал СМС-сообщение, в котором просил его не обижаться.

Об этом в среду, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина стал жертвой мошенника при попытке купить автомобиль BMW. Он увидел объявление о продаже машины на сайте «Авито» и решил связаться с владельцем. Тот сообщил, что для покупки необходимо внести предоплату, после чего москвич несколько раз перевел деньги "продавцу" на карту.

В общей сложности мужчина отдал мошеннику более 300 тысяч рублей, однако автомобиль в итоге так и не получил. Вместо этого мошенник прислал ему СМС со словами: «Братан, не обижайся, я сижу на лагере, деньги пойдут в общак».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Автор: Денис Прядко