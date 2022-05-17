@masharoko решила называться украинкой, чтобы попасть туда, где россиянам не рады.

Российская TikTok-блогер @masharoko, живущая в Южной Корее, поделилась негодованием из-за того, что россиянам и Путину пожелали смерти.

Видео она разместила на своей странице и оно собрало уже более 1,3 млн просмотров.

Девушка рассказала, что в магазинах Южной Кореи начали появляться объявления, сигнализирующие о том, что тут не рады россиянам. Например, сеть облетело фото из магазина в городе Каннын с текстом: "Я поддерживаю Украину. Россиянам нельзя входить".

@masharoko решила называться украинкой, чтобы избежать ограничений. В одном из заведений корейская продавщица, принявшая ее за украинку, в разговоре с блогером пожелала смерти Путину и всем россиянам.

"Последовал вопрос от продавщицы: "А ты откуда?". Я сказала, что я из Украины. Знаете, что было дальше? Она сказала, что в Украине сейчас, видимо, очень тяжело. Я сказала: "Да, тяжело". Потому что у меня подружка из Украины. И тогда она сказала: "Надеюсь, Путин, этот российский ублюдок, сдохнет. И все россияне тоже", - рассказывает она.

Девушка шокирована реакцией продавца и не понимает, почему кореянка желает россиянам смерти.

"Каким боком я здесь виновата, я не знаю", - добавила она.

Ранее российских артистов возмутило требование Chanel к россиянкам при покупке в магазине подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории РФ. Компания аргументировала это санкциями, и вот медийные личности страны-агрессора уличили Chanel в "русофобии". В знак поддержки России и в попытках проявить свой патриотизм некоторые российские блоггеры стали публично уничтожать сумки Chanel.

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