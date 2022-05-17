По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада.

Любая война заканчивается миром, и голос России будут слышать, а президент РФ Владимир Путин знает, куда ведет страну

Об этом на просветительском форуме "Новые горизонты" заявил во вторник, 17 мая, спикер Путина Дмитрий Песков.

"Мы уверены, что победим, Путин знает, куда ведет страну", - заявил он, говоря о войне с Украиной.

Он отметил, что любая война заканчивается миром, и голос России будут слышать, "мы будем уверенно стоять на ногах".

Песков снова заявил, что "Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не очень слушали". В частности, США стали враждебным для России государством.

"Недружественные РФ государства пора назвать враждебными, потому что то, что они делают — это война. Против России идет не только информационная, но и дипломатическая, политическая и экономическая война. Но Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно", - заявил Песков.

По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада.

"Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", - сказал представитель Кремля, добавив, что на Западе нет свободы СМИ "в идеальном понимании", как не существует и идеальной демократии.

В то время, когда путинские солдаты уже третий месяц убивают украинцев и уничтожают все на своем пути, спикер российского диктатора позволяет себе говорить, что сами "украинцы — талантливые, мирные люди, родственный России народ, но их очень долго оболванивали".

Кроме того, по словам Пескова, в Украине идёт по плану, "достаточно эффективно".

Ранее Песков цинично назвал массовые убийства в Буче "искусно совершенным кровожадным инсценированием". По его словам, западные пиарщики якобы помогают Украине создавать фейки в ходе информационной войны и один из них создали в Буче.

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