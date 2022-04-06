Артисты из РФ жалуются на "русофобию" и в знак протеста решили публично рвать сумки Chanel за 6 тысяч долларов и дороже.

Российских артистов возмутило требование Chanel к россиянкам при покупке в магазине подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории РФ. Компания аргументировала это санкциями, и вот медийные личности страны-агрессора уличили Chanel в "русофобии".

В знак поддержки России и в попытках проявить свой патриотизм некоторые российские блоггеры стали публично уничтожать сумки Chanel.

Первой на такой шаг решилась актриса Марина Ермошкина, которая заявила, что компания Chanel таким образом якобы "унижает ее соотечественников и дискриминирует людей по национальному признаку", и уточнила, что ни одна сумка не стоит ее любви к Родине.

К "флешмобу" присоединилась диджей Катя Гусева, которая обвинила компанию в "дискриминации женщин по национальному признаку".

Российская телеведущая Виктория Боня также решила пропиариться на этом скандале.

"Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?", - заявила телезвезда.

Отметим, в бутиках Chanel заявили, что соблюдают санкции Европейского Союза, которые запрещают продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более 300 евро. Поэтому при покупке любой продукции данного бренда россиянок просят написать заявление о том, что обязуются не ввозить купленную вещь на территорию России.

Напомним, Полякова раскритиковала "голубей мира" и призвала опальных звезд не "трястись" за концерты в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: