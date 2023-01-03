Евгений Пригожин заявил, что к зекам-"добровольцам" должны относиться с уважением.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отличился новой порцией бреда на встрече с раненным "вагнеровцами", которых отправил умирать в Украину. Он заявил, что потеря конечностей и зрения не повод ехать домой.

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения – это не значит, что нужно нарушать закон, надо ехать домой. Те, кто может вернуться к нам, вернутся к нам и будут на различных должностях, на которых не нужна нога. Сапером пойдет, если еще одна мина взорвется, то железку оторвет, а новую приварим", - заявил "повар Путина" в окружении покалеченных "бойцов".

При этом он намекнул, что на войну в Украину должны был отправить "студентов из Подмосковья или симпатичных парней, которые ходят на дискотеку в России".

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"То, что мы сейчас видим, то тоже самое должно было быть со студентами из Подмосковья или симпатичными парнями, которые ходят на дискотеку в России и ездят на Мерседесах. В итоге ног лишились они (зеки – УНИАН) и общество должно относится к ним с глубочайшим уважением. Если ты увидел человека, который приехал с войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, а им по паре дней сидеть оставалось, они просто хотели Родину защищать. С них все судимости сняты", - продолжил свою пламенную речь Пригожин.

По его словам, зеки-"добровольцы" настолько чисты перед законом, как будто их "из роддома выписали". В ответ кто-то из присутствующих пошутил: "Только без ног".

ЧВК "Вагнера" на войне против Украины - что известно

Кремль активно использует "вагнеровцев" в войне против Украины. В ЧВК массово набирают зеков, которых бросают на передовую фактически без подготовки.

Известно, что наемники штурмуют крепость Бахмут, где несут огромные потери. Окрестности города усыпаны трупами "вагнеровцев". При этом в России скрывают реальные потери россиян в Украине, но правду скрыть сложно. Так, на Кубани обнаружили кладбище наемников "Вагнера".

Кроме того, недавно Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками, что в РФ подали как чествование памяти "героев".

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